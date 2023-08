Borsa: Asia in calo dopo i deludenti dati in Cina, Tokyo tiene

Le Borsa in Asia scivolano, sui listini pesa il crollo dei titoli tecnologici e la debolezza di Hong Kong (-1,86%) dopo i deludenti dati economici cinesi. Tokyo ha chiuso comunque in rialzo dello 0,34% sostenuta dal settore alimentare e dagli acquisti su Ntt (Nippon Telegraph & Telephone) che è salita dell'1,1 per cento. Shanghai invece sta perdendo lo 0,3% e lo Shenzhen lo 0,4 per cento. A Seul l'indice Kospi ha perso lo 0,26% appesantito da Samsung (-0,9%), sull'Hang Sang pesa il calo di Alibaba (-2,4%)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA