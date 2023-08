A luglio i voli nei cieli europei hanno sfondato il tetto del milione per la prima volta da settembre 2019. Lo certifica Eurocontrol, l'ente europeo per il controllo del traffico aereo, segnalando che i voli sono aumentati in media del 7% rispetto al luglio 2022.

In circa la metà dei Paesi membri osservati da Eurocontrol, i livelli di traffico sono superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell'Europa sud-orientale.



