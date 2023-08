Ucraina, Ft: con guerra perdite da 100 miliardi per aziende Ue

Le perdite dirette delle società europee nel mercato russo ammontano ad almeno 100 miliardi di euro dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo quanto riferisce il Financial Times.

"Un'indagine sulle relazioni annuali e sui bilanci del 2023 di 600 gruppi europei mostra che 176 società hanno registrato svalutazioni di attività, oneri relativi ai cambi e altre spese una tantum a seguito della vendita, chiusura o riduzione di attività russe", afferma il quotidiano economico-finanziario britannico.

"La cifra aggregata non include gli impatti macroeconomici indiretti della guerra come l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. I settori con maggiori svalutazioni e oneri sono i gruppi petroliferi e del gas, dove solo Bp, Shell e TotalEnergies hanno riportato oneri combinati per 40,6 miliardi", riferisce l'Ft aggiungendo che le perdite sono state controbilanciate da enormi profitti aggregati a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas.

Le perdite delle società industriali, comprese le case automobilistiche, si sono attestate a 13,6 miliardi di euro. "Le società finanziarie, tra cui banche, assicurazioni e società di investimento, hanno registrato 17,5 miliardi di svalutazioni e altri oneri".



