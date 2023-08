E' stata oggi ufficialmente presentata alla Commissione europea la proposta di modifica complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che include anche il nuovo capitolo REPowerEU. La proposta sarà valutata nei prossimi mesi dalla Commissione europea in base al Regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza. Lo annuncia una nota del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA