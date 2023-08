Commercialisti, '+31% i ricavi di società di capitali nel 2022'

In ascesa, nel 2022, i ricavi delle società di capitali nel nostro Paese: l'incremento è pari al 31,5%, superando il 25,5% del 2021. Il dato emerge dall'Osservatorio sui bilanci 2021-2022 della Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha analizzato i dati di oltre un milione di documenti d'esercizio.

"Depurato dalla crescita dell'inflazione, l'aumento dei ricavi 2022 è pari al 20,9%, mentre nel 2023 è stimato al +4,2% e,. si legge nello studio dei professionisti, "secondo i dati dei bilanci 2021, le società di capitali nel secondo anno pandemico hanno recuperato gran parte delle perdite subite nell'esercizio precedente e, in alcuni casi, hanno anche superato i livelli pre-Covid. Le società che hanno chiuso il bilancio in utile, infatti, sono passate dal 65,9% del 2020 al 75,7% del 2021", recita il dossier. C'è, tuttavia, segnalano i commercialisti, "un forte rallentamento della dinamica dei ricavi nel 2023 (+10,5% nominale e +4,2% reale) rispetto ai due anni precedenti e che, alla luce delle tendenze macroeconomiche in atto, potrebbe trasformarsi in una contrazione secca per il 2024. Le società che chiuderanno il bilancio in utile, di conseguenza, potrebbero subire un calo importante", dunque i commercialisti segnalano "un probabile incremento dell'indebitamento e, soprattutto, del costo del debito che peserà in parte sui margini, invitando a prestare la massima prudenza nelle politiche di bilancio a partire da quest'anno nell'ambito delle regole in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili".



