Borsa: Milano gira in positivo, sprint di Mps, cede Interpump

Gira in positivo piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,15% a 28.630 punti. In rialzo a 167 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,3 punti al 4,23%.

Sprint di Mps (+6,28%) sull'onda lunga dei conti semestrali di venerdì scorso, che già avevano spinto il titolo fino al 5%.

Segno meno invece per Interpump (-3,17%), Iveco (-1,94%), A2a (-1,18%), Hera (-0,68%) ed Erg (-0,57%).

In rialzo banco Bpm (+2,54%), Leonardo (+1,94%), Bper (+1,23%), Mediobanca (+1,01%), Unicredit (+0,78%), Nexi (+0,74%) e Tenaris (+0,74%). Più caute Stm (+0,55%), Intesa 8+0,5%), Tim (+0,48%) e soprattutto Eni (+0,22%), che sconta il calo del greggio (Wti -0,08% a 82,75 dollari al barile).



