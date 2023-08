First Cisl, utile grandi banche balza a oltre 10,3 miliardi

Balzo degli utili per le prime cnque grandi banche italiane nel primo semestre, che hanno superato la soglia dei 10 miliardi di euro. Secondo l'analisi della Fondazione Fiba i primi cinque gruppi (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper) hanno registrato una crescita di oltre il 50% degli utili a oltre 10,3 miliardi di euro.

"conseguenza della corsa degli interessi netti innescata dall'aumento dei tassi di interesse".

"L'elevata qualità del credito dei primi cinque gruppi bancari italiani rappresenta un punto di forza del sistema. L'attenzione alla gestione dei rischi non deve tradursi però in una restrizione dell'offerta di credito che andrebbe a penalizzare gli investimenti e la crescita - commenta il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani - Per evitare una spirale di questo tipo è necessario investire sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il potenziamento degli organici, così da garantire una corretta e proficua gestione del credito all'interno delle banche. A settembre si riaprirà la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale: servono salari più alti, il valore prodotto non può andare solo agli azionisti."



