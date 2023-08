Caro voli, in 1 mese aumenti fino al 93% sulle tratte estive

Aumenti fino al 93% e una spesa minima di quasi 1.000 euro per un Roma-Cagliari-Roma per una famiglia. Assoutenti ha confrontato come sono aumentati i prezzi nell'ultimo mese in vista delle vacanze su alcune tratte turistiche i prezzi minimi dei voli aerei.

Ecco alcuni esempi.

PREZZI MINIMI IL 6 LUGLIO 2023 E IL 5 AGOSTO 2023 (1 persona, partenza 12 agosto, ritorno 19 agosto):

Brindisi-Cagliari da 286 euro a 357 euro, +24,8%;

Venezia-Olbia da 330 euro a 338 euro, +2,4%;

Torino-Olbia da 328 euro a 373 euro, +13,7%;

Napoli-Alghero da 247 euro a 478 euro, +93,5%;

Pisa-Alghero da 186 euro a 296 euro, +59,1%.

PREZZI MINIMI IL 3 LUGLIO 2023 E IL 5 AGOSTO 2023 (2 adulti + 2 bambini, partenza 12 agosto, ritorno 19 agosto):

Milano-Cagliari da 729 euro a 760 euro, +4,2%;

Milano-Palermo da 818 euro a 954 euro, +16,6%;

Milano-Brindisi da 845 euro a 1.129 euro, +33,6%;

Roma-Cagliari da 573 euro a 985 euro, +71,9%.

