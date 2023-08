Natixis Cib finanzia il quarto data center di Stack a Milano

Natixis Corporate & Investment Banking hanno completato il finanziamento di un nuovo data center per Stack Emea , un ramo di Stack Infrastructure a Siziano, a sud di Milano. Natixis Cib ha gestito l'intera operazione agendo in qualità di Sole Structuring Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner e Agent.

Il nuovo edificio sorgerà vicino all'esistente campus Stack, anch'esso finanziato da Natixis Cib, a dicembre 2020 e a febbraio 2022, e sarà collegato a Mix, il più grande punto di interscambio della rete internet in Italia. Il data center sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile.

Il pacchetto di finanziamento comprende una linea di capex, una linea IVA e una linea di liquidità, tutte sottoscritte al 100% da Natixis CIB. STACK gestirà e manterrà il nuovo data center.





