In corso incontro al Mimit per la dichiarazione anti-inflazione

È da poco iniziato l'incontro in videoconferenza per la sottoscrizione della Dichiarazione congiunta tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e le associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale per l'Intesa sul trimestre Anti-inflazione. Lo comunica il Mimit su Twitter.

I partecipanti hanno preso atto che - dopo numerosi incontri - le associazioni dell'industria coinvolte non hanno fornito la propria disponibilità a sottoscrivere il protocollo proposto e partecipare sin qui all'iniziativa del trimestre anti-inflazione, come riporta una bozza della dichiarazione.

La dichiarazione prevede, sempre secondo la bozza, l'impegno a trovare un'intesa entro il 10 settembre per avviare - a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre - il trimestre anti- inflazione sul cosiddetto "carrello della spesa", con i prodotti di più largo e generale consumo, compresi quelli per l'infanzia. Questo risultato potrebbe essere perseguito attraverso modalità flessibili.

È prevista inoltre l'istituzione di un tavolo permanente presso il ministero per affrontare i problemi specifici del settore della distribuzione moderna e del commercio tradizionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA