Borsa: l'Asia chiude positiva, si guarda alle trimestrali

Le Borse asiatiche si lasciano alle spalle il clima negativo del rating di Fitch sugli Usa e archiviano la seduta in positivo. I mercati si concentrano sugli esiti delle trimestrali per testare l'andamento della crescita economica. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi.

Chiusura positiva per Tokyo (+0,1%). Sul mercato valutario lo yen sale sul dollaro a 142,67, e sull'euro a 156,20. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,67%), Shanghai (+0,34%), Shenzhen (+0,57%) e Mumbai (+0,63%). Debole Seul che cede lo 0,1%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli ordini all'industria della Germania, la produzione industriale di Francia, Spagna e Italia, e le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi il tasso di disoccupazione ed i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli.



