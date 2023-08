Al presidente dell'Abi Patuelli il premio Cavour 2023

Sarà Antonio Patuelli, presidente dell'Abi a ricevere il premio Cavour per il 2023. Lo ha deliberato all'unanimità il Cda della Fondazione Camillo Cavour, ente morale costituito nel 1955 con il compito di promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti. La data e i dettagli della consegna del Premio sono da stabilire e la cerimonia sarà organizzata insieme all'Associazione "Amici della Fondazione Cavour" a Santena (Torino), nel memoriale dedicato allo statista.

Il Premio Cavour è stato istituito nel 2007 ed è destinato alle persone che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l'opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la sua vita: l'Unità d'Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, la appartenenza politica ed economica del nostro Paese alla comunità europea. Consiste nella riproduzione in oro dei famosi occhiali del fondatore dello Stato italiano.

L'edizione del 2023 è la diciassettesima dal momento dell'istituzione del premio, che negli anni scorsi è stato attribuito a Carlo Azeglio Ciampi, Umberto Veronesi, Piero Angela, Carla Fracci, in memoriam di Angelo Vassallo, Carlo Petrini, Bruno Ceretto, Brunello Cucinelli, Marina militare italiana, Mario Draghi, Samantha Cristoforetti, Giovanni Soldini, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Giovanni Minoli, Romano Prodi, Renato Brunetta.



