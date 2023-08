A giugno calo dello 0,3% in Ue-20 del commercio al dettaglio

Lo scorso giugno il commercio al dettaglio ha registrato una flessione dello 0,3% rispetto a maggio nell'Eurozona e dello 0,2% nell'Ue. Lo ha reso noto Eurostat in base ai dati destagionalizzati ricordando che a maggio su aprile la variazione era stata positiva per lo 0,6% nell'Eurozona e per lo 0,3% nell'Ue.

Su base annua, cioè rispetto al giugno 2022, l'andamento dell'indice che misura il volume del commercio al dettaglio rilevato da Eurostat ha registrato flessioni dell'1,4% nella media dei Paesi dell'aria euro e dell'1,6% nell'Ue.



