Vendite in calo dello 0,2% a giugno, -0,7% in volume

A giugno 2023 l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, un calo congiunturale dello 0,2% in valore e dello 0,7% in volume rispetto all'anno precedente determinato dai beni non alimentari. Su base annua le vendite al dettaglio aumentano del 3,6% in valore e registrano un calo in volume del 3,5%. il valore delle vendite è in crescita annua per tutte le forme distributive, ad eccezione del commercio elettronico (-3,6%).

Nel secondo trimestre del 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio aumentano in valore (+0,4%) e diminuiscono in volume (-0,9%). Sempre nel trimestre le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+1,1%) e calano in volume (-0,9%) mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,1% e -0,9%).

Anche il complesso del primo semestre di quest'anno nel confronto con l'analogo periodo del 2022 l'Istat registra un aumento in valore, spinto dall'inflazione, del 4,5% e un calo in volume del 3,7%.



Il primo semestre dell'anno ha visto un aumento delle vendite dei supermercati e, in generale, della grande distribuzione a prevalenza alimentare dell'8,1% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un aumento ancora maggiore ha contraddistinto i discount, con il +9,4%. L'aumento è stato decisamente più contenuto per i negozi su piccole superfici, alimentari (+3,6%) e non (+1,1%).

Anche nell'ultimo mese del semestre, a giugno, la grande distribuzione in generale ha guidato gli aumenti delle vendite (+6,8% su anno). Nei piccoli negozi c'è stata una crescita dell'1,2%. Il commercio elettronico, invece, ha registrato un calo tendenziale degli scontrini del 3,6% a giugno e un aumento del 2,2% nel semestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA