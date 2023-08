Uilt: 'Consultati i lavoratori di Italo, sciopero a settembre'

"La totalità delle lavoratrici e dei lavoratori di Italo-Ntv iscritti alla Uiltrasporti, che ieri hanno aderito alla nostra consultazione, si è dichiarata favorevole allo sciopero". Lo indicano il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ed il segretario nazionale Roberto Napoleoni, che spiegano: "Avvieremo quindi le procedure per la programmazione di uno sciopero a settembre perché l'accordo sottoscritto nei giorni scorsi dall'azienda con le altre organizzazioni sindacali circa il rinnovo del contratto aziendale è nettamente insufficiente non solo secondo noi, ma anche secondo i lavoratori di Italo-Ntv, di cui la Uiltrasporti rappresenta circa il 20%, che ogni giorno si trovano ad affrontare il lavoro in condizioni difficili e salari inadeguati".

"Continueremo a batterci per un livello salariale giusto e in linea con l'inflazione attuale e per i diritti dei lavoratori, come ad esempio quello alla consumazione del pasto. Non possiamo accettare - concludono - il disagio lavorativo manifestatoci e per questo non esiteremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per rivendicare un buon lavoro, adeguatamente retribuito per tutti i lavoratori di questa azienda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA