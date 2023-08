Salvini riorganizza il Mit. Riflettori su casa e porti

Nasce al Mit la Direzione generale per la casa. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative viene infatti ridisegnato, così da accogliere tanto una direzione per l'edilizia statale, quanto una per la casa e la riqualificazione urbana. Nasce anche una direzione sui porti con l'obiettivo di valorizzare il settore marittimo e lacustre, anche con il supporto della Guardia Costiera.

Arriva la riorganizzazione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Matteo Salvini "a riprova dell'attenzione che il titolare del dicastero di Porta Pia - è scritto nella nota - sta dedicando da mesi al tema della casa".

Da tre i dipartimenti al Mit diventano quattro: Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto; Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; Dipartimento per i trasporti e la navigazione; Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Una riorganizzazione - viene spiegato - dovuta alla "necessità di rendere l'apparato più funzionale ai crescenti impegni e rispondere all'esigenza di assicurare l'efficiente e puntuale raggiungimento di fondamentali obiettivi infrastrutturali e di trasporto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA