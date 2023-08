Mimit, dal cdm ok a norme su Rc auto, obbligo a monopattini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini. Il testo, secondo quanto si apprende da una nota del Mimit, apporta modifiche al codice della Strada e al codice delle assicurazioni private, definendo i casi in cui sussiste l'obbligo di copertura assicurativa.

Il provvedimento rafforza inoltre lo strumento del 'preventivatore', per confrontare gratuitamente i prezzi.



