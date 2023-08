Fincantieri e Cabi Cattaneo insieme per i veicoli subacquei

Fincantieri e Cabi Cattaneo, azienda leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di mezzi subacquei per le Forze Speciali della Marina Militare, hanno firmato un memorandum of understanding per valutare la cooperazione commerciale e industriale nell'ambito dei veicoli subacquei e della relativa integrazione con unità maggiori. Lo fa sapere Fincantieri con una nota precisando che la cooperazione potrà essere estesa ad altre aziende specialistiche e potrebbe rafforzare il posizionamento verso potenziali clienti esteri. L'offerta sarà rafforzata commercializzando un'unica proposta.

A firmare l'accordo, alla presenza dell' Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, sono stati Pierroberto Folgiero e Alberto Villa, rispettivamente a.d. di Fincantieri e di Cabi.

Al memorandum potrà seguire un altro accordo di collaborazione da finalizzare entro l'anno; esso integrerà veicoli subacquei sulle unità di superficie e subacquee di Fincantieri. In particolare è previsto che progettazione, costruzione, allestimento e set to work delle unità maggiori siano a cura di Fincantieri (Design Authority); Cabi avrà il medesimo ruolo con riferimento ai veicoli subacquei.



