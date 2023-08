Borsa: Milano negativa con l'Europa, male banche e Tenaris

I primi scambi appesantiscono ulteriormente Piazza Affari, partita debole come tutte le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib oscilla attorno alla perdita di un punto percentuale, con Londra sullo stesso livello. In calo dello 0,9% Parigi e Francoforte.

Sui mercati pesa ancora il downgrade di Fitch sugli Stati Uniti e a Milano le vendite colpiscono soprattutto i titoli bancari: Bper cede il 6% dopo i conti, con Banco Bpm in ribasso del 3,7% e Mps in calo di circa tre punti percentuali.

Negli altri settori male Tenaris (-4,5%) che, dopo i risultati record del primo semestre, prevede che "le vendite e i margini saranno significativamente inferiori nel secondo semestre". Debole anche Tim, che cede tre punti percentuali a 0,26 euro.

Tra i titoli principali provano a tenere Nexi e Mediolanum, che oscillano attorno alla parità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA