Pichetto, 'non si perdono le risorse dissesto idrogeologico'

"Non ci sarà alcuna perdita di risorse da destinare agli interventi di dissesto idrogeologico, che continuano la loro piena attuazione, senza soluzione di continuità, all'interno dei programmi di finanziamento originari, in quanto 'progetti in essere', precedentemente finanziati con norme nazionali ed inseriti successivamente all'interno del Pnrr". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel corso di interrogazioni a risposta immediata alla Camera.

"Anzi - spiega - proprio il permanere di tali progetti all'interno del Piano potrebbe comportarne la mancata realizzazione, considerate le regole restrittive dello stesso, con l'evidente rischio di stralcio di quote progettuali".





