Il prezzo del gas chiude in rialzo con i nuovi lavori in alcuni impianti in Norvegia che ridurranno i flussi per l'Europa. Gli operatori si concentrano anche sull'andamento delle forniture di Gnl mentre il livello degli stoccaggi si attesta a livelli superiori rispetto alla media degli anni scorsi.

Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 6% a 28,7 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo ha registrato una flessione complessiva del 62 per cento.



