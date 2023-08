Borsa: Milano in calo con le banche e le utility, vola Iveco

La Borsa di Milano (-1,3%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei ed in scia con Wall Street. I mercati scontano la decisione di Fitch di tagliare la tripla A agli Stati Uniti. A Piazza Affari vola Iveco (+8,7%), dopo i conti del trimestre e le prospettive per l'anno riviste a rialzo. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,17%.

Nel listino principale scivola Nexi (-2,9%). Vendite per le banche con Bper (-2,6%), Intesa (-1,7%), Banco Bpm (-1,6%) e Unicredit (-1,5%). Il rialzo del prezzo del gas appesantisce le utility dove A2a cede il 2,3%, Enel (-2,1%), Erg (-2%) e Hera (-2,2%). In rosso anche l'energia con Saipem (-1,9%), Eni (-1,8%) e Tenaris (-0,9%).

Seduta in calo per Stellantis (-1,3%), fiacca Ferrari (-0,3%), dopo i risultati finanziari con ricavi e utile in crescita e le previsioni dell'anno riviste al rialzo, e Cnh (-0,1%). In lieve flessione anche Tim (-0,5%), in attesa dei conti.

In controtendenza Prysmian (+1,7%), Amplifon (+1,6%) e Leonardo (+1%). In rialzo anche la galassia delle quotate della famiglia Berlusconi, dopo i conti del semestre. Le azioni Mfe B guadagnano l'1,9%, quelle di tipo A lo 0,7% e Mondadori chiude in rialzo dell'1,4 per cento.



