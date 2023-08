Borsa: l'Europa pesante in scia Fitch sugli Usa, Milano -1,5%

Seduta in rosso per le Borse europee che si appesantiscono ulteriormente e seguono le Piazze asiatiche in scia al taglio della tripla A agli Stati Uniti da parte di Fitch. In flessione anche i future su Wall Street.

L'indice d'area del Vecchio continente, lo stoxx 600, cede oltre un punto percentuale con i titoli legati alla farmaceutica e ai beni di primo consumo sotto vendita.

Tra le singole Piazze Milano cede l'1,5% con Iveco controcorrente (+5,5%) in scia alle buone indicazioni arrivate dalla trimestrale. Per il resto Parigi cede l'1,28%, Francoforte l'1,38% e Londra l'1,48%.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 164 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,16%.

Tra le commodity poco mosso il petrolio (wti +0,45% a 81,75 dollari, brent +0,41% a 85,2 dollari). Sale invece il prezzo del gas oltre i 27 euro al megawattora (+2%). Quanto ai cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0977.



