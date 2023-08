Borsa: l'Europa lima i cali in attesa Wall Street, Milano -0,8%

Le Borse europee si confermano negative a metà seduta ma riducono le flessioni. A pesare sui listini la scure di Fitch sugli Stati Uniti . L'agenzia di rating , a sorpresa, ha tagliato la tripla A. Anche in future su Wall Street sono in rosso.

Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,8% con il Ftse Mib che tiene i 29mila punti (29.111). Sempre in controtendenza Iveco (+10,2%) con i ricavi e l'utile in crescita nel trimestre. Segno più anche per Amplifon (+1,2%), Ferrari (+0,7%).

Tra i titoli sotto la lente Tim segna un +0,11% in attesa dei conti. Vendite sui finanziari con Bper che perde il 2,6% Banco Bpm che il 2% Intesa Sanpaolo l'1,97%, Fineco l'1,76%, Mps l'1,74%, Nexi il 2,07% mentre lo spread tra Btp e Bund è stabile nell'area dei 163 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,14%.

Tra le maglie nere del listino Diasorin (-2%) Recordati (-1,89%) in linea con i farmaceutici che appesantiscono l'Indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 che lascia l'1,2% . Per il resto Francoforte cede lo 0,82%, Parigi lo 0,71% e Londra l'1,11%.

Quanto alle commodity resta poco mosso il petrolio (wti +0,5% a ridosso degli 82 dollari, brent +0,4% sopra 85 dollari) mentre il prezzo del gas allunga e si avvicina ai 28 euro al megawattora (+2%). Sul fronte dei cambi l'euro prosegue debole sul dollaro con cui scambia a 1,0977.



