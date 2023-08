Borsa: Asia in rosso dopo il taglio di Fitch al rating Usa

Borse di Asia e Pacifico in rosso dopo che Fitch ha tagliato .a sorpresa la tripla A agli Usa. Giù Tokyo che frenata dai tecnologici, lascia sul terreno il 2,3%.

Male, a scambi in corso, anche Hong Kong (-2,35%). Più contenuta la flessione di Shanghai (-1%) e Shenzhen (-0,4%).

Attese in negativo tanto l'Europa quanto Wall Street. Ancora una giornata caratterizzata dalle trimestrali. n agenda quelle Ferrari, Tenaris, Ferretti, Banco Bpm, Mediolanum, Tim, Bper, Iveco (già diffusa), Technogym, Anima, Wiit, Safilo, DoValue, Fnm e Bialetti. Per i macro dagli Usa sono previsti i dati sui mutui e le scorte settimanali di greggio.



