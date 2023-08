Urso, 4 miliardi a Transizione 5.0, nella moda focus sul riciclo

Dagli investimenti nel Piano di Transizione 5.0 a favore delle imprese del comparto moda, alle norme per la tutela e la valorizzazione del settore nel ddl Made in Italy, come il riconoscimento del marchio legato al territorio, le misure per l'utilizzo della Blockchain e la sostenibilità ambientale, con un particolare focus sulla filiera italiana del riciclo e riutilizzo.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha illustrato al tavolo sulla Moda, gli interventi per il settore a partire dai contenuti del Piano Transizione 5.0 previsti all'interno delle misure Pnrr/RePowerEU. In particolare, il ministro ha ricordato che, sul fronte degli investimenti per le imprese, saranno destinate risorse complessive per oltre 7,8 miliardi di cui 4 miliardi per il Piano Transizione 5.0; 1,5 miliardi per crediti di imposta per produzione di energia da fonti rinnovabili; 2 miliardi per contratti di sviluppo e misure per la sostenibilità ambientale; 320 milioni per la nuova legge Sabatini green. Novità anche in tema di accesso al credito.

Il ministro ha ricordato come in Europa vengano prodotti circa 7 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, di cui solo il 30-35% viene raccolto e che l'industria del riciclo può raggiungere una dimensione totale del mercato pari a 6-8 miliardi di euro e circa 15mila nuovi posti di lavoro diretti entro il 2030. L'obiettivo del ministero è quello di definire un quadro normativo per la responsabilità estesa dei produttori, per supportare lo sviluppo della filiera, l'operatività dei consorzi e avviare progetti innovativi di raccolta, riutilizzo e riciclo.

Al tavolo, che segue quello del 23 gennaio, hanno partecipato il viceministro Valentino Valentini, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, esponenti della filiera, rappresentanti sindacali, degli Enti locali e delle Istituzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA