Reddito di cittadinanza, presto un decreto sui corsi di formazione per lavoro

Potrebbe arrivare presto, dopo un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, il decreto che definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito di Cittadinanza al Sostegno Formazione e Lavoro. E' quanto emerso nella riunione che si è tenuta tra il ministero del Lavoro e i rappresentati delle regioni per fare il punto sull'attuazione. Nell'incontro non sono emerse criticità sul potenziamento dei centri per l'impiego ed è stata assicurata l'operatività dal 1 settembre della piattaforma alla quale dovranno iscriversi gli 'occupabili' e su cui indicare i progetti di formazione.

La ministra del Lavoro Calderone in Aula al Senato giovedì

"Abbiamo chiesto che la ministra Calderone venga in aula giovedì alle 15.30 per comunicazioni sul reddito di cittadinanza e sulle modalità drammaticamente sbagliate" con cui è stato comunicato lo stop e "poniamo il tema dell'assegno unico perché ricordiamo che i percettori del reddito di cittadinanza non lo avevano". A dirlo è il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, al termine della conferenza dei capigruppo del Senato.

