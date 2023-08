La mappa dei prezzi della benzina nelle Regioni

Più cara in Puglia e nella provincia autonoma di Bolzano, decisamente meno nelle Marche e in Veneto.

A disegnare la mappa dei prezzi della benzina (rigorosamente al self service) è il Mimit che, nel giorno in cui i distribuiti sono obbligati ad esporre accanto ai propri anche i prezzi medi della loro Regione, ha pubblicato i listini di riferimento sul proprio sito.

In autostrada la media nazionale (sempre al self) è in generale più alta, essendo applicate le royalties. Ecco una tabella che riassume i prezzi regionali e la media in autostrada.

PREZZO IN EURO AL SELF

ABRUZZO

Benzina 1,909

Diesel 1,772

BASILICATA

Benzina 1,935

Diesel 1,786

CALABRIA

Benzina 1,939

Diesel 1,800

CAMPANIA

Benzina 1,912

Diesel 1,758

EMILIA ROMAGNA

Benzina 1,911

Diesel 1,768

FRIULI VENEZIA GIULIA

Benzina 1,922

Diesel 1,780

LAZIO

Benzina 1,902

Diesel 1,757

LIGURIA

Benzina 1,938

Diesel 1,804

LOMBARDIA

Benzina 1,911

Diesel 1,774

MARCHE

Benzina 1,892

Diesel 1,751

MOLISE

Benzina 1,914

Diesel 1,769

PIEMONTE

Benzina 1,911

Diesel 1,773

PUGLIA

Benzina 1,943

Diesel 1,771

SARDEGNA

Benzina 1,938

Diesel 1,796

SICILIA

Benzina 1,923

Diesel 1,774

TOSCANA

Benzina 1,910

Diesel 1,772

UMBRIA

Benzina 1,908

Diesel 1,759

VALLE D'AOSTA

Benzina 1,928

Diesel 1,790

VENETO

Benzina 1,898

Diesel 1,753

BOLZANO

Benzina 1,945

Diesel 1,804

TRENTO

Benzina 1,922

Diesel 1,783

MEDIA NAZIONALE IN AUTOSTRADA

Benzina 1,984

Diesel 1,854





Riproduzione riservata © Copyright ANSA