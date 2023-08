In un anno 3,2 milioni di italiani truffati su carte credito

Sono più di 3,2 milioni gli italiani che, in soli dodici mesi, hanno subito una truffa o un tentativo di truffa connesso alla propria carta di credito o debito. Lo rende noto Facile.it, sulla base di una ricerca mUp Research - Norstat.

"Proprio durante il periodo estivo, considerando i molti italiani che trascorreranno le vacanze all'estero, l'utilizzo delle carte, e con esso il rischio frodi, aumenta", evidenzia lo studio. Per aiutare i viaggiatori a riconoscere i pericoli ed evitare brutte sorprese, ma anche per usare in maniera corretta gli strumenti di pagamento elettronici, Facile.it ha stilato un vademecum in dieci punti: si va dalle differenze tra bancomat e carta di credito, all'uso delle carte all'estero, passando per le azioni da intraprendere in caso di furto o smarrimento.





