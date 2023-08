Enac, 89 milioni di passeggeri nel primo semestre 2023, +29%

Con oltre 89 milioni di passeggeri nel primo semestre 2023 e con un aumento del +29% rispetto al 2022, il traffico aereo registra una forte ripresa che ha azzerato il divario del periodo pre-Covid (2019). Lo si legge in una nota dell'Enac. I movimenti complessivi sono stati 741.247 con un aumento dell'11% rispetto al 2022.

Negli aeroporti italiani da rotte nazionali e internazionali i passeggeri transitati sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale con un incremento rispettivamente del +12% e del +41,5% rispetto all'anno precedente.

In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo, che passa dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%. Dal confronto con i dati relativi al periodo pre-Covid, si evidenzia un pieno recupero del traffico passeggeri.

Il settore cargo registra 508.992 tonnellate movimentate con una flessione del -6% rispetto al 2022, flessione tuttavia in linea con quanto verificato parimenti in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell'attuale scenario di incertezza geopolitica globale.



