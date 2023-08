Cogne acciai speciali acquisisce azienda in Svezia

La Cogne acciai speciali ha acquisito la società Outokumpu Long Products Ab in Svezia, proprietaria degli stabilimenti di Degerfors e Storfors.

"Con questa acquisizione Cogne acciai speciali si rafforza ulteriormente nella produzione di barre di grandi dimensioni - commenta Massimiliano Burelli, chief executive officer di Cogne acciai speciali - ed accoglie nel gruppo un'unità estremamente performante, della quale svilupperemo ulteriormente le capacità produttive, creeremo sinergie operative con fornitura di blumi da Aosta e la integreremo nel nostro modello di business, che ha dimostrato di essere di grande successo".

"Cogne Acciai Speciali è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabile e leghe di nichel con sede ad Aosta. Ha un mercato di nicchia per i prodotti industriali, che comprende acciai inossidabili ed in lega di nichel, acciai per valvole per il settore automobilistico e prodotti su disegno in acciai speciali. Dal dicembre 2022 fa parte del gruppo Walsin Lihwa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA