Wartsila apre alle proposte e ottiene la solidarietà (2)

Nei giorni scorsi a Wartsila, Governo e Regione Fvg era giunta una manifestazione di interesse per il sito produttivo di Trieste da parte di Mitsubishi con Ansaldo Energia.

Durante il tavolo i sindacati hanno chiesto che al testo dell'addendum venisse aggiunto l'impegno del governo a convocare tutte le parti per una verifica dello stato di avanzamento della manifestazione di interesse entro il 30 settembre.

Al termine del tavolo, a metà pomeriggio, è stato avviato un negoziato tra sindacati e Wartsila per raggiungere un'intesa sulla solidarietà, che interesserà 299 lavoratori a partire da domani, 1 agosto.

Nell'addendum viene sottolineato l'obiettivo comune della trattativa: "garantire la vocazione industriale della fabbrica dedicata all'assemblaggio dei motori di Bagnoli della Rosandra, che deve continuare a essere adibita a produzioni di elevato valore aggiunto, adeguate a valorizzare l'elevato livello professionale dei lavoratori e a riprodurre ricadute positive sul territorio di riferimento".

Come si legge nel testo, Mimit e Regione confermano a loro volta, l'impegno a supportare i processi di reindustrializzazione del sito.

L'addendum e, quindi, il prolungamento della durata del accordo siglato a novembre 2022 "sono sottoposti alla condizione sospensiva - si legge ancora - della sottoscrizione positiva di un patto tra Wartsila e organizzazioni sindacali in materia di ricorso agli ammortizzatori sociali da sottoscrivere entro il prossimo 2 agosto".



