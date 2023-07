Unicredit Start Lab, selezionate 60 start up quest'anno

Sono 60 le start-up selezionate e che avranno accesso alla piattaforma Unicredit Start Lab nel 2023. Quest'anno sono pervenute circa 700 candidature da tutta Italia, sviluppate da team di neoimprenditori operanti nei seguenti settori: Digital (40% del totale), Impact Innovation (18%), Innovative Made in Italy (18%), Life Science (15%) e Clean Tech (9%). Alle migliori aziende selezionate in ciascuna delle 5 categorie citate, UniCredit assegna un premio di 10.000 euro.

"Con UniCredit Start Lab in questi anni abbiamo accompagnato centinaia di start up verso percorsi di crescita sostenibile, diventando così partner di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione italiano", sottolinea Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit:.

"Promuovere l'innovazione dal basso è parte integrante del nostro impegno a sostenere le pmi italiane a crescere e a rafforzarsi. Inoltre, Start Lab si inserisce perfettamente nella strategia esg di UniCredit, in quanto sostiene progetti che hanno un impatto positivo sugli aspetti sociali e ambientali delle comunità in cui operiamo", aggiunge Taricani.



