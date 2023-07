Lamborghini, ricavi +6,7%, risultato operativo +7,2%

Automobili Lamborghini segna nei primi sei mesi del 2023 un trend in crescita, con i ricavi che raggiungono 1.421 milioni di euro, in aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, e con un risultato operativo che sale del 7,2% fino al record di 456 milioni di euro (rispetto ai 425 milioni del 2022). Di conseguenza, si registra anche un miglioramento del Return on Sales (RoS) che si attesta al 32,1%.

Le consegne, a livello globale, si attestano a 5.341 unità, +4,9% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Sold out Urus e Huracan fino alla fine produzione (prevista nella seconda metà del 2024).

Nelle tre regioni Emea, America ed Asia Pacifico, sono state distribuite rispettivamente 2.285, 1.857 e 1.199 vetture. A livello di singoli mercati, gli Stati Uniti si confermano al primo posto (1.625 vetture consegnate), seguiti da Regno Unito (514), Germania (511), Chinese mainland, Hong Kong e Macao (450), Giappone (280) ed Italia (270).

Le novità di questa prima parte del 2023 restano il lancio della Lamborghini Revuelto, la prima ibrida plugin della casa di Sant'Agata che, dopo la presentazione a marzo, ha già fatto registrare ordini che coprono oltre due anni di produzione, e il debutto della SC63, il prototipo ibrido di categoria LMDh per competere nell'endurance.



