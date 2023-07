Contratto Fincantieri per ammodernare le fregate Horizon

La Organisation for Joint Armament Cooperation (Occar) ha assegnato a Naviris ed a eurosam un contratto del valore di 1,5 miliardi di euro, per l'ammodernamento di mezza vita (mid-life upgrade) delle fregate classe Horizon italiane e francesi. I due co-contractor, Naviris ed eurosam, lavoreranno in collaborazione con i loro azionisti, Fincantieri e Naval Group per la fregata, Mbda Italia, Mbda Francia e Thales per la nuova generazione del sistema Principal Anti-Air Missile System & Long-Range Radar (Paams & Lrr), come specifica una nota di Fincantieri.

Nei prossimi giorni Naviris finalizzerà i contratti di subappalto, tra cui quello con Fincantieri, che avrà un valore di 211 milioni di euro e costituisce un'operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza definita nel rispetto della relativa normativa applicabile.

Con questo upgrade, le fregate della classe Horizon saranno ammodernate e potenziate nelle capacità di combattimento, con nuovi sistemi d'arma e le relative suite di comando e controllo e di guerra elettronica. In riferimento alla guerra antiaerea, la nuova generazione di Paams & Lrr (Principal Anti-Air Missile System & Long-Range Radar) è un upgrade considerato "molto significativo" e il sistema "sarà in grado di sconfiggere le minacce del prossimo decennio quali missili (ipersonici, balistici, supersonici sea-skimmer, high velocity cruise), Uav (unmanned aerial vehicle) e aircraft ad alta manovrabilità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA