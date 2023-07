Borsa:l'Europa migliora dopo il Pil e l'inflazione, Milano +0,5%

Le Borse europee migliorano con i dati del Pil e dell'inflazione. Dopo un avvio cauto, la gran parte dei listini del Vecchio continente invertono la tendenza e si muovo in terreno positivo. Maglia rosa per Milano che guadagna lo 0,5%. In rialzo l'euro a 1,1032 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Avanzano Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,1%). Deboli Londra e Madrid (-0,1%). I mercati sono sostenuti dalla performance positiva della farmaceutica (+1%), dalle auto (+0,4%), dalle utility (+0,2) e l'energia (+0,1%).

A Piazza Affari si mette in mostra Banco Bpm (+1,9%). Bene anche Leonardo (+1,5%), dopo un avvio in netto calo con i conti del semestre. Mostrano i muscoli anche Erg e Eni (+1,3%).Scivola Saipem (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 160 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,12 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA