Borsa: Milano in lieve rialzo con le banche, scivola Leonardo

La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in lieve rialzo, dopo un avvio poco sopra la parità. A Piazza Affari scivola Leonardo (-2,5%), dopo i risultati del semestre, mentre si mettono in mostra le banche. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 162 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,13%.

Tra li istituti di credito in luce Mps (+2,6%). Bene anche Bper e Banco Bpm (+1,7%), Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,1%).

Acquisti anche sull'energia con Eni (+1,2%) e Tenaris (+0,5%) mentre è in netto calo Saipem (-2%).

Fiacche le utility con Enel (-0,08%), Hera e A2a (-0,2%) mentre è in controtendenza Erg che sale dell'1,1%). Vendite su Pirelli (-0,2%), in attesa dell'assemblea, e Tim (-0,2%).

Positiva Stellantis (+0,9%).



