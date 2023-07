Borsa: Milano brilla in Europa malgrado il Pil, corre Leonardo

Incurante del pil dell'Italia, sceso nel trimestre, Piazza Affari termina positiva (+0,49%) l'ultima seduta di luglio, mese nel quale il guadagno sfiora 5% e porta il bilancio da inizio anno a +25%. Così come le altre Borse europee Milano ha guardato al Pil complessivo dell'eurozona, migliorato, anche se l'inflazione core, per la prima volta dagli inizi del 2021, è salita più di quella generale: resta quindi aperta la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi della Bce a settembre.

Sul podio dopo un avvio in calo si è portata Leonardo (+3,66%) sulla scia dei conti, seguita da Unicredit (+2,52%) e A2a (+1,91%) ed Erg (+1,87%) queste ultime entrambe in risalita dopo la cattiva reazione ai risultati la scorsa settimana.

Amplifon (-2,07%), Inwit (-1,76%) e Saipem (-1,62%) sono invece le peggiori nel paniere principale.



