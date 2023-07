Borsa: l'Europa prosegue fiacca e guarda alle banche centrali

Le Borse europee sono fiacche dopo le ultime indicazioni che arrivano dalle banche centrali sulle prossime decisioni di politica monetaria. Nel Vecchio continente l'attenzione si concentra sui dati di Pil e inflazione in arrivo in mattinata. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,1017 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In flessione Londra (-0,30%), Madrid (-0,2%) e Francoforte (-0,1%), piatta Parigi (-0,04%). I listini sono appesantiti dalle Tlc (-0,7%) e dai tecnologici (-0,5%). Vendite anche per i beni di consumo (-0,7%), con Heineken che cede il 5% dopo i risultati della semestrale e le prospettive in calo per l'intero anno.

Contrastato il comparto finanziario dove le banche guadagnano lo 0,1%, dopo le trimestrali e gli stress test dell'Eba, mentre le assicurazioni cedono lo 0,6%. Poco mosse le utility (-0,06%), con il prezzo del gas che inverte la rotta e sale del 3% a 27,6 euro al megawattora. Fiacca anche l'energia (+0,02%), mentre il petrolio è in calo. Il Wti scende dello 0,1% a 80,5 dollari al barile e il Brent cala a 84,7 (-0,2%). Acquisti sulla farmaceutica (+0,7%).

Seduta in lieve rialzo per i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scede a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,11%. Salgono i tassi della Spagna al 3,52% (+2 punti base) e quello della Germania al 2,5% (+2 punti). In controtendenza la Grecia con il decennale che scende di 3 punti base al 3,76 per cento.



