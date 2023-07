Saldi partiti lenti, poi spinta da turisti; per luglio +3%

I saldi quest'anno "sono partiti lentamente soprattutto per la situazione atmosferica, prima il maltempo e poi il gran caldo" ma dopo "i dubbi dei primi 15 giorni, a fine mese la situazione sta andando meglio e la previsione è di un aumento delle vendite del 3% sul luglio dell'anno scorso" per una spesa media "di 80-100 euro". A spingere le vendite "è il turismo soprattutto nelle città della costa e nelle città d'arte". Così il presidente di FedermodaItalia Confcommercio, Giulio Felloni che, conversando con l'ANSA, specifica che la percentuale sull'andamento delle vendite sarà più precisa dopo un sondaggio previsto per il 2 agosto, considerando quindi anche quelle del 31 luglio.

Felloni spiega che i negozi "hanno un vastissimo assortimento, hanno acquistato più che nel 2022, e applicano sconti più alti, del 40-50% offrendo delle occasioni irripetibili per capi di qualità, con margini stretti di guadagno, che attirano molto i turisti non solo extra Ue come Usa, Arabia e Cina, che è in ripresa. Nelle città d'arte in particolare - spiega Felloni - arrivano molti tedeschi, belgi, francesi e inglesi che acquistano in saldo perché nei rispettivi Paesi i prodotti italiani costano molto di più".



