Von der Leyen, sul Pnrr 'avanti tutta'

"Continueremo a essere al fianco dell'Italia in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europea: avanti tutta con Italia domani'.

Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il via libera dato dall'esecutivo europeo alla terza tranche del Pnrr e alle modifiche richiesta da Roma per la quarta tranche. "L'Italia ha mostrato molti progressi nel portare avanti riforme cruciali e gli investimenti previsti dal suo Pnrr", ha aggiunto la presidente.



