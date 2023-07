Caltagirone chiude un semestre in crescita, +25% l'utile netto

La holding Caltagirone chiude il primo semestre del 2023 con un risultato netto pari a 127,8 milioni, in crescita dell'25,1% rispetto al primo semestre 2022, di cui 68,9 milioni di euro di competenza del gruppo (+25,4%).

"Le principali voci del conto economico - evidenzia la società - hanno registrato una crescita rispetto al corrispondente periodo del 2022".

Il gruppo Caltagirone, che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell'anno nel semestre vede i ricavi in crescita dell'1,4% a 976,3 milioni. Il margine operativo lordo è stato positivo per 200,4 milioni di euro in aumento del 42% "principalmente per effetto del miglioramento della redditività nel settore del cemento".

Il risultato operativo è stato positivo per 134,5 milioni di euro in aumento del 78,6%. Migliora l'indebitamento finanziario netto, pari a 108,4 milioni, dai 230,9 milioni al 30 giugno 2022, "principalmente per effetto del positivo flusso di cassa del gruppo Cementir Holding e per i dividendi incassati su azioni quotate, al netto di investimenti in azioni quotate, obbligazioni e della distribuzione di dividendi".



