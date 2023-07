Borsa: l'Europa in ordine sparso, positive le banche

Le Borse europee si muovono in ordine sparso anche se l'indice di riferimento stoxx 600 resta in rialzo dell'1% ed è ben avviato per chiudere ancora una settimana in positivo, la terza consecutiva. Malgrado i futures Usa siano in leggera crescita a intiepidire un po' l'umore a livello globale, dopo la corsa della vigilia sulla scia delle indicazioni arrivate dalla Bce e dai dati sull'ottimo stato di salute dell'economia Usa che hanno rafforzato il dollaro (scambiato a 1,097 per un euro), è la decisione della iper espansiva Banca del Giappone di allentare il controllo della curva dei rendimenti.

In Europa sono intanto stati accolti con un certo favore il rallentamento dell'inflazione in Francia e il Pil cresciuto più delle attese in parallelo con l'uscita della Germania dalla recessione. I rendimenti dei bond statali sono comunque in crescita, come altrove, con lo spread Btp-Bund poco mosso (a 159,1 punti base) Nel complesso si mostrano bene intonati i titoli bancari che non si attendono sorprese dagli stress test mentre arretrano i tecnologici. Sulla scia di conti a Londra (+0,25%) brilla Standard Chartered (+5,2%) dopo aver alzato le previsioni 2023 e aumentato il programma di riacquisto di azioni proprie. Bene anche Bbva (+2,6%) a Madrid (+0,14%) che ha annunciato un buyback da 1 miliardo. Sempre a Londra Iag (+4,6%), che controlla British Airways, festeggia un utile migliore del previsto mentre a Parigi (-0,29%) la guidance poco chiara sui profitti e le previsioni di maggiori costi penalizzano Air France (-3,7%). Piatta Francoforte (-0,52%), debole Milano (-0,37%) zavorrata da Stm (-4,2%).



