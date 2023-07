Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Francoforte +0,39%

Le Borse europee chiudono poco mosse, difendendo i rialzi della settimana, favoriti dalla svolta nella politica monetaria della Bce che giovedì non ha escluso una pausa nel rialzo dei tassi a partire da settembre.

In scia ai dati migliori delle attese sull'inflazione arrivati da Germania e Francia in mattinata e dagli Stati Uniti nel pomeriggio, dove i prezzi per la spesa per consumi personali sono cresciuti al ritmo più basso degli ultimi due anni, Francoforte ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,39%, Parigi dello 0,15% e Londra dello 0,02%.



