Borsa: bene l'Asia eccetto Tokyo, Bank of Japan spinge lo yen

Seduta positiva sulle Borse asiatiche con l'eccezione di Tokyo che ha perso lo 0,4% mentre lo yen si è rafforzato sul dollaro e sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato del paese dopo che la Bank of Japan ha fatto sapere che sarà più flessibile nel controllo della curva dei rendimenti. Si scommette su una normalizzazione della politica monetaria ultra espansiva della banca centrale più 'colomba' del mondo.

Bene Hong Kong (+1,37% a seduta ancora aperta) e i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen (+1,77% e +1,22%), dopo che le autorità regolamentari hanno segnalato un ulteriore sostegno al settore settore tecnologico con gli investitori che sperano in un abbassamento delle imposte di bollo per sostenere i livelli di trading. Più cauta Seul (+0,17%).

In giornata sono attesi i dati sul sentiment dei consumatori negli Usa, nonché il cosiddetto deflatore core Pce, il parametro d'inflazione preferito dalla Fed. Intanto viene accolto con favore al dato sul Pil francese cresciuto più del previsto nel secondo trimestre (+0,5%) in controtendenza rispetto ai timori di recessione dell'area euro.



