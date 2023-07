Borsa: a Milano (-0,36%) sale Intesa, giù Cnh, Eni al palo

Piazza Affari perde terreno (-0,36%) in una giornata in cui le Borse europee non hanno trovato ancora una direzione sebbene i futures di Wall Street siano moderatamente positivi.

Il listino registra un'altra tornata di risultati semestrali con Intesa che guadagna terreno (+1,5%) avvicinandosi ai più tonici titoli del risparmio gestito (Azimut +3,5% e Banca Generali +2,44%) che hanno diffuso i conti ieri. Dopo i numeri è scivolata Erg (-4,73%), seguita da Cnh (-4%), entrambe peggiori di Stm (-3,18%) che si muove in linea con i tecnologici tra prese di profitto. Ha virato in calo intanto Eni (-0,22%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA