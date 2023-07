Bankitalia, nei primi 6 mesi 278mila posti in più, +15%

A maggio e giugno cresce l'occupazione di lavoratori dipendenti ma a ritmi meno sostenuti che nei quattro mesi precedenti. Nella prima metà dell'anno sono stati creati 278mila posti di lavoro nel settore privato non agricolo (attivazioni nette di rapporti di lavoro dipendente), il 15% in più rispetto al primo semestre del 2022, e il 55% in più nel confronto con il secondo semestre.

Lo si legge nel Report di Bankitalia "Il mercato del lavoro, dati e analisi" con l'Anpal e il ministero del Lavoro. A maggio e giugno sono stati creati circa 75mila posti a fronte dei 100mila circa creati in ciascuno dei due bimestri precedenti.

Il saldo tra attivazioni e cessazioni è stato positivo soprattutto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 232mila posti di lavoro in più nel semestre, la gran parte delle attivazioni nette complessive.



