Simest, nuova finanza agevolata, 4 miliardi per crescita estera

Parte la nuova finanza agevolata del Fondo 394, con una dotazione di 4 miliardi di euro da destinare alla crescita estera delle imprese italiane, dalla doppia transizione ai temporary manager. Simest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cdp, annuncia in una nota l'apertura (dalle ore 9) del portale per la presentazione delle domande da parte delle imprese disponibile sul sito simest.it.

Il Fondo 394 è gestito in convenzione col ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed è riservato in prevalenza alle piccole e medie imprese.



