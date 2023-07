Salgono i ricavi Volkswagen ma cala l'utile, male in Borsa

Volkswagen ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 156,3 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinti da vendite più elevate in Europa e Nord America e da un mix e un pricing favorevole, e con un utile sceso del 20% a 8,52 miliardi, per effetto di un risultato operativo in calo dell'11,5% a 11,35 miliardi di euro.

Nel semestre, si legge in una nota, sono stati venduti 4,4 milioni di veicoli, il 13% in più del 2022, grazie anche alla "forte performance" della Cina (+21%). Le consegne di veicoli completamente elettrici (Bev) sono cresciute di circa il 50% e rappresentano una quota del 7,4% del totale delle consegne. Gli obiettivi 2023 sono confermati, mentre quelli relativi alle immatricolazioni sono stati limati da circa 9,5 milioni a una forchetta compresa tra 9 e 9,5 milioni, contribuendo al deciso calo del titolo alla Borsa di Francoforte (-3,7%).

"Nella prima metà dell'anno, il gruppo Volkswagen ha performato in modo affidabile con risultati molto solidi. Le vendite in Nord America stanno crescendo, stiamo rafforzando la nostra posizione in Cina attraverso partnership tecnologiche e in aggiunta il trend per i veicoli completamente elettrici si sta muovendo nella giusta direzione", ha commentato il ceo Oliver Blume.



