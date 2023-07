Pnrr: Mit, Roma-Pescara si farà ma con altri fondi

La Roma-Pescara è confermata ma riceverà finanziamenti alternativi ai fondi Pnrr. Lo sottolineano fonti del Mit in una nota dopo l'annuncio dell'uscita del progetto da quelli finanziati con le risorse del piano.

"Nella sostanza, quindi, per i cittadini che attendono l'opera non ci saranno cambiamenti - afferma il ministero -. La scelta di rimodulare i finanziamenti è figlia della situazione ereditata dall'attuale governo, in carica da circa nove mesi. In particolare: gli interventi della Roma-Pescara lotti 1 e 2 Scafa-Manoppello e Manoppello-Interporto stanno risentendo del ritardo dell'iter che doveva concludersi entro giugno 2022 con avvio gara ad agosto 2022 e aggiudicazione a febbraio 2023. Si ricorda che l'attuale governo è in carica dall'ottobre 2022. La proposta di rimodulazione dei finanziamenti Pnrr ha tenuto conto di quanto sopra in via cautelativa", sottolinea ancora il Mit.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA